МАК проверит утечку информации о расследовании крушения SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет проведет служебную проверку по факту возможной утечки в СМИ сведений о ходе расследования катастрофы в Москве, которая в начале мая унесла жизни 41 человека.

«В МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных [в СМИ] материалов. Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК», – сообщается 31 мая в заявлении на сайте комитета.

В обращении также подчеркивается, что на данный момент «ни МАК, ни другие лица» не могут обладать информацией о результатах проверки.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на эксперта МАК Владимира Кофмана сообщили, что причиной возгорания SSJ 100 стало грубое приземление. Однако позже в комитете заверили, что Кофман не входит в состав технической комиссии.







Предварительные результаты расследования МАК будут опубликованы 5 июня.

Напомним, что 5 мая летевший в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за технических неполадок. Автопилот был отключён, система управления перешла в режим Direct mode. При посадке вручную лайнер загорелся, 41 человек погиб.