Трудоднями не вышли. Петербургский завод военных авиаприборов начал экономить на рабочих

Рабочих петербургского завода «Техприбор», выпускающего электронику для военно-воздушных сил, с 1 июня переводят на четырехдневную неделю с перспективой падения зарплат на 20%. В компании уверяют, что это временная мера, а главной причиной называют снижение объема заказов. Эксперты считают, что это тенденция для отрасли.

TASS/UIG

Завод «Техприбор» на Варшавской улице начал перевод сотрудников на четырехдневную рабочую неделю еще в первые месяцы года – тогда это коснулось инженерно-технических работников и менеджмент. «В конце мая пришла очередь остальных рабочих и специалистов», – рассказывает «Фонтанке» сотрудник одного из цехов, собирающих электронное оборудование для концерна «Штурмовики Сухого», в том числе новейших Су-57.

«Останутся одни предпенсионеры»

23 мая по цехам и отделам начали распространять копии заявлений с просьбой добровольно перевести себя на сокращенную неделю.







«В пятницу мастер уже бегал по цеху, спрашивал, кто еще не поставил подпись? – уверяет собеседник «Фонтанки». – Вечером всех, кто не подписал, обзванивали по домам».

ПАО «Техприбор» шесть лет назад перешел под контроль госкорпорации «Ростех» – через АО «Концерн Авионика» и АО «Крэт» («Концерн радиоэлектронные технологии»). Выручка за последний отчетный год составила 2,7 млрд рублей, прибыль – 212 млн. Коллектив в начале года насчитывал 1500 человек.

Объем контрактов начал сокращаться, сетует руководство предприятия: в первом квартале 2019 года он упал на 22%, авансирование по гособоронзаказу со стороны исполнителей от Минобороны тоже сильно сократилось, до 8–15% от стоимости продукции.

Переход на четырехдневную неделю в дирекции называют временным, уверяя «Фонтанку», что эти меры затронули лишь четверть персонала, «после мы рассчитываем вернуть предприятие к обычному графику – для этого делаются все необходимые шаги». Ранее в «Техприборе» (через Ростех) уверяли, что намерены исправить ситуацию до конца мая. Однако 31 мая какие-либо дополнения к этой информации на предприятии и в госкорпорации «Фонтанке» так и не дали.

Рабочие уверяют, что бланк заявления разнесли абсолютно всем и каждому, во временные меры не верят. «Подписывая, мы соглашаемся отдыхать по пятницам и не получать пятую часть зарплаты с июня по сентябрь, – говорит еще один работник «Техприбора». – Только мало кто верит, что в сентябре это прекратится».

Проблемы начались еще несколько лет назад – слова действующих сотрудников косвенно подтверждают десятки отзывов на популярных сайтах отзывов о компаниях. По итогам прошлого года рабочие не дождались полной ежегодной премии, уверяет собеседник «Фонтанки». «С зимы ушло процентов 20 коллектива завода, а теперь нас собирают и говорят: надо сократить еще 20% человек, – рассказывает инженер одного из цехов. – Кто-то и сам уже добровольно пишет заявления, в основном молодые. Что будет с заводом, если останутся одни предпенсионеры?»

Гособоронзаказу предписано сокращаться

Многоцелевой истребитель-штурмовик Су-57 должен стать базовым самолетом российских ВВС. Уже сейчас государство готово заказать 76 этих машин, заявил две недели назад президент Владимир Путин. «Техприбор» собирает для Су-57 комплексы управления топливной системой.

Подписание контракта с ПАО "Концерн "Сухой"" на 170 млрд рублей в рамках Гособоронзаказа должно, ожидают эксперты, состояться на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Подмосковье. В эти 76 самолетов уже включены 16 из первой партии, которую «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина» концерна должен построить согласно договору еще от июня 2018 года.

Предприятия "Ростеха", которые смогут участвовать в поставке комплектующих для Су-57, ждут заказов. На "Техприборе" говорят, что знают о сокращении рабочей недели на других предприятиях госкорпорации, однако в самой госкорпорации это не подтверждают. Давать оценку происходящему на петербургском заводе в "Ростехе" тоже не стали.

– Вряд ли «Ростех» заинтересован в прекращении деятельности «Техприбора», хотя частичная передача его продукции на другие предприятия концерна не исключена, – считает промышленный аналитик, ведущий эксперт компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. – В военно-промышленном комплексе еще с 2018 года идет постепенное повышение доли гражданской продукции, – до 50% к 2030 году, согласно озвученной президентом установки. "Тогда же, – напоминает Дмитрий Баранов, – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил о том, что закупки для армии будут сокращаться, и тем, кто изготавливает соответствующее оборудование, нужно меняться".

Гособоронзаказ выполнялся впечатляющими темпами: к концу 2018 года на создание и серийное производство вооружения и военной техники по линии Минобороны было выделено порядка 1,5 трлн рублей, в войска поставлено почти две тысячи образцов вооружения и военной техники, в том числе 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов. Сейчас же в оборонной промышленности заказы падают у всех, говорят в петербургской инвестиционной компании "ЛМК". "О новой программе закупки вооружений станет твердо известно предположительно в 2020-м, когда закончится действующий временной период Гособоронзаказа, – говорит старший аналитик "ЛМК" Дмитрий Кумановский. – Пока государство больше вынуждено заниматься модернизацией работающей техники, а не массовым выпуском новой".

Стоит обратить внимание на параметры того же обещанного "Сухому" заказа на Су-57 – ранее говорилось о сотнях подобных машин, а теперь производство 76 многоцелевых истребителей надо будет растянуть, согласно озвученным условиям контракта, до 2028 года.

Алексей Дмитриев, "Фонтанка.ру"