ВЦИОМ подсчитал рейтинг Путина после опроса по новой методике. Он вырос почти в 2,5 раза. Респондентам могут начать платить за ответы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) усовершенствовал методику опроса о доверии россиян к политикам. Первые итоги опубликованы на сайте 31 мая.

Нововведение заключается в том, что респондентам предлагается ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?» В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Таким образом, теперь отвечающим на вопросы предлагают оценить деятельность конкретного человека. Ранее опрос был открытым — респонденты сами говорили, кому они доверяют. Опрос по новой методике показал, что Путину доверяют 72,3% респондентов, а не доверяют 23,7%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил в эфире радиостанции «ВЕСТИ.ФМ», что в будущем респондентам, возможно, ещё и придётся платить за ответы.

«Я не исключаю, что, когда мы всех опросим, и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, вот тогда, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать. Я думаю, что эта перспектива достаточно близкая, тем более что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросу вплотную», – сказал он.







В то же время Фёдоров озвучил минусы системы вознаграждений. По его мнению, в этом случае респонденты захотят «отблагодарить» ВЦИОМ и будут отвечать на вопросы не как думают, а «как ему кажется, должны думать».

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров настоял на необходимости закрытого типа вопросов после очередного падения рейтинга Путина. 24 мая центр изучения общественного мнения опубликовал данные, согласно которым Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия. Однако его показатель в 31,7% — это худший результат за 13 лет.