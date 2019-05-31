Экс-главе центра по примирению враждующих сторон в Сирии предъявили особо крупное мошенничество

В Москве Следственный комитет предъявил окончательное обвинение генерал-лейтенанту российской армии. Бывшего замначальника академии Генштаба Сергея Чваркова видят человеком, совершившим мошенничество в особо крупном размере. Сейчас он читает около 30 томов уголовного дела.

Как сообщает 31 мая «КоммерсантЪ», в 2014 году Чварков указом президента вошел в руководство Академии Генштаба. В том же году в началось создание программы «Выпускник ВАГШ», призванной автоматизировать работу военного вуза. В 2015 году генерал-лейтенант возглавил комиссию по приемке «эскизного проекта» программы. В связи с недоработками к проекту подключили семерых сотрудников академии, не являющихся военнослужащими. Их срочно оформили как инженеров в производственное объединение «РусБИТех», разрабатывавшее «Выпускник». Совместители напрямую подчинялись Чваркову, он же контролировал получение ими зарплаты.

По версии следствия, до семерых работников конверты с 4,3 млн рублей не дошли, осев в карманах генерал-лейтенанта. При этом ни Минобороны, ни сами «обманутые» не хотят признать себя потерпевшими: инженеры не считают Чваркова виновным в хищениях. Заявлений на генерала они не писали.

«В служебном кабинете замначальника Академии Генштаба были установлены видеокамера и несколько микрофонов, однако за полтора года записи зафиксировали только поступление к замначальника академии одного зарплатного конверта, – пишет «КоммерсантЪ». – Причем средства, находившиеся в нем, дошли до адресата. Что касается расходно-кассовых ордеров, то, как показала экспертиза, в них за получателей денег действительно расписывались другие люди, но это был не генерал Чварков».







Следствие, решив погасить ущерб по уголовному делу, инициировало обыск у Чваркова. У него изъяли и арестовали 450 000 руб. Генерал смог подтвердить, что эти средства поступили на его зарплатную карту.

Обвиняемый – не только известный военный ученый. С 2011-го по 2013-й он возглавлял главное управление по работе с личным составом вооруженных сил, а в 2016 году был руководителем координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Он обеспечивал прохождение гуманитарных конвоев и проводил переговоры с «оппозицией». За это был награжден орденом «За военные заслуги», а также получил ведомственную медаль.