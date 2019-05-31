Нефть близка к максимальному падению. Конфликт США и Китая грозит рецессией

Цены на нефть идут к новому рекорду — максимальному уровню ежемесячному падения с ноября прошлого года. Вниз их толкают торговые конфликты и возобновление добычи черного золота в США.

На мировых биржах 31 мая цены на фьючерсы нефти марки Brent снизились на 1,94%, до $ 64,11 за баррель на 11.11 мск, а WTI – на 1,73%, до $ 55,61 за баррель.

Как пишет Reuters, новым стимулом для падения, помимо торговой войны между США и Китаем, стало обещание президента Дональд Трамп повысить тарифы на все товары из Мексики. Аналитики уже ожидают, что это в итоге приведет к рецессии.

Как писала «Фонтанка», более трех четвертей экономистов ожидают, что США войдут в рецессию к концу 2021 года. А первое столкновение с начинающимся кризисом произойдет уже в 2019 году. Отметим, падение цен на нефть негативно отражается и на курсе рубля.





