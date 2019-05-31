В Петербурге запустили комбинированный проездной. Он объединил метро, автобус и электрички, но не везде

Новые проездные билеты, которые действуют в городском транспорте и пригородных электричках, поступили в продажу 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Единый комбинированный билет (ЕКБ) можно использовать в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах и электричках всех категорий, но в пределах 30-километровой зоны от головных вокзалов Петербурга. Железнодорожная станция Девяткино в эту зону входит, Ладожский вокзал – нет. Месячный билет с такими функциями стоит в 5380 рублей. Аналогичный, но на пять дней, обойдётся в 1068 рублей.

Другой вид комбинированного билета включает в себя только метро и электрички. Его оценили в 4280 рублей в месяц.

Желающие ограничиться только метро за 1800 рублей могут приобрести билет на 70 поездок в месяц.







Оформлять ЕКБ будут в кассах метрополитена, а также на Московском, Витебском, Финляндском и Балтийском вокзалах. С 6 июня продавать его начнут в пригородных железнодорожных билетных кассах.