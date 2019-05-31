Группа ЦДС дарит экстрабонусы на квартиры и паркинг

Группа компаний «ЦДС»

При приобретении квартиры в одном из жилых комплексов Группы ЦДС до 30 июня 2019 года покупатели могут получить значительную скидку на квартиру и парковочное место, двойной дисконт при повторной покупке, а также воспользоваться специальными условиями оплаты.

До конца июня Группа ЦДС дарит всем покупателям дополнительные скидки и экстрабонусы при приобретении квартиры и парковочного места.

Целый месяц компания предоставляет скидку до 500 000 рублей при покупке квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЦДС, расположенных в разных районах города, а также 5 экстрабонусов**, среди которых специальная гибкая форма оплаты, скидка на машиноместа в охраняемом и отапливаемом паркинге, увеличенная скидка за повторную покупку, отделка квартиры в подарок, а также привлекательные цены в новых объектах застройщика*.

Так, Группа ЦДС предлагает специальные цены на старте продаж новых домов рядом с метро: стоимость квартир с отделкой в 3-й очереди строительства жилого комплекса ЦДС «Северный» начинается от 2,1 млн рублей, а в корпусе 1 жилого комплекса ЦДС «Приневский» – от 2,2 млн рублей.

Еще один «июньский» экстрабонус – специальные гибкие условия оплаты. При заключении договора до 30 июня 2019 года клиенты ЦДС могут воспользоваться спецпрограммой, в рамках которой первоначальный взнос составляет от 10%. Оставшиеся 90% вносятся через 2 месяца после заключения договора. В акции участвуют все жилые комплексы, кроме ЦДС «Полюстрово».

Для автолюбителей Группа ЦДС предлагает скидки до 300 000 рублей на машиноместа в теплых и охраняемых паркингах на территории строящихся и сданных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В акции участвуют определенные жилые комплексы.

Также в июне Группа ЦДС удваивает персональную скидку за повторную покупку квартиры.

Еще один экстрабонус – отделка в подарок при выборе недвижимости в жилых комплексах: ЦДС «Приневский», ЦДС «Северный», ЦДС «Елизаровский», ЦДС «Муринский Посад» корпус 3, ЦДС «Новое Янино» корпус А, ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Московский».

*Акция действует c 01.06.19 до 30.06.19 г. Организатор: Группа ЦДС. Количество квартир ограничено. Подробная информация по тел. (812) 320-12-00.

**Экстрабонусы действуют c 01.06.19 до 30.06.19 г. и включают в себя: 1. Программа 10/90: при заключении договора оплачивается 10% от стоимости квартиры, а оставшиеся 90% – через 2 месяца с момента заключения договора. При этом стоимость квартиры увеличивается на 100 000 руб., которые оплачиваются не позднее, чем за 1 мес. до даты ввода в эксплуатацию. Программа действует на квартиры во всех ЖК, кроме ЦДС «Полюстрово». 2. Скидки действуют на машиноместа в паркинге ЦДС «Приневский». При покупке 3-к. кв. размер скидки составляет до 300 000 рублей, 2-к. кв. – до 200 000 рублей, 1-к.кв. – до 100 000 рублей. Размер скидки не может превышать стоимость парковочного места. 3. На вторую покупку – скидка 2%. 4. Отделка в подарок предоставляется при покупке квартиры в ЦДС «Приневский», ЦДС «Северный», ЦДС «Елизаровский», ЦДС «Муринский Посад» корпус 3, ЦДС «Новое Янино» корпус А, ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Московский». 5. Квартиры с отделкой на старте продаж от 2,1 млн. руб. Стоимость указана на квартиру 27,13 м2 в ЦДС «Северный», к.6. Подробная информация по тел. (812) 320-12-00.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/

ЖК «Приневский» – застройщик ООО «Приневский 1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/