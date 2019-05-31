Происшествия
На станции Шиес во время стычки активистов с ЧОП Древарх обстрелял полицию из автомата с мочой. Четверо задержаны
Четверо противников строительства мусорного полигона были задержаны 31 мая в Шиесе, где продолжаются столкновения сотрудников частного охранного предприятия «Гарант безопасности» и активистов, которые пытаются помешать работам.
Очередная стычка между активистами, ЧОП и сотрудниками полиции произошла около 7:30 утра, сообщает 29.ru. ЧОП преградил путь к железнодорожным путям, где выгружали песок. Эксцентричный архангелогородец Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, предложил им разойтись и остановить работы, угрожая игрушечным автоматом, который, по его словам, был наполнен содержимым его мочевого пузыря. Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, Древарх обстрелял строй ЧОП и полицейских. На него и стоящих рядом обрушились удары.
По словам одного из активистов, Олега Сухарева, пострадавшего в ходе конфликта, он написал завление на бездействие сотрудников полиции. В результате стычки были задержаны Андрей Христофоров и Владимир Владимиров, а также Руслан Гатамов и Марк Кузнецов. Последнего также два раза ударили в ухо.
Древарху, который успел посетовать на недостаточно большую «обойму», вменяют мелкое хулиганство за атаку из детского автомата и самоуправство за разбор ограждения 24 мая.
Конфликт в Шиесе обострился, как передают с места событий очевидцы, разгрузку стройматериалов и работы контролирует ЧОП, сметая с пути недовольных, там же дежурят ОМОН и полиция. 27 мая двоих активистов госпитализировани после столкновения с ЧОП, двоих задержали и оштрафовали. Противники строительства полигона снимают на видео, как охранники избивают людей. 29 мая задержали ещё четверых. Две женщины после столкновения попали в больницу. Участники протестов 30 мая сообщили, что их лагерь сносят, на них оказывается моральное давление, а задержания проводятся в грубой форме с применением силы.
Справка:
О том, что на станции Шиес будет построен полигон, куда в вагонах повезут брикетированный мусор из Москвы, правительство столицы и губернатор области Игорь Орлов объявили осенью 2018 года. Никаких разрешений на строительство фактически нет, но инвесткомиссия северного региона одобрила проект. В интервью «Фонтанке» Орлов заявил, что не намерен отказываться от серьёзных инвестиций в 10,5 млрд рублей и заверил, что пока в Шиесе, где компании «Технопарк» предоставили в аренду 15 гектаров земли до ноября 2019 года, ведутся «изыскательные работы».
По всей Архангельской области против строительства мусорного полигона в декабре 2018-го, в феврале и апреле 2019-го прошли массовые протесты. Митинг, который состоялся 7 апреля в двадцати городах региона, только в Архангельске собрал 10 тысяч человек. С этого же дня в центре города активисты устроили бессрочную акцию протеста. К президенту Владимиру Путину обращались с помощью депутатских запросов, видеоролика и даже баннера во время телемоста с режимного судостроительного завода. На станции Шиес происходили столкновения активистов с полицией и сотрудниками ЧОПов, работающих на компанию «Технопарк». Жёсткая массовая стычка 11 мая при попытке противников полигона заблокировать вертолётную площадку попала на видео.
На данный момент более 40 активистов оштрафованы по разным статьям КоАП на общую сумму 1,3 млн рублей.