На станции Шиес во время стычки активистов с ЧОП Древарх обстрелял полицию из автомата с мочой. Четверо задержаны

Четверо противников строительства мусорного полигона были задержаны 31 мая в Шиесе, где продолжаются столкновения сотрудников частного охранного предприятия «Гарант безопасности» и активистов, которые пытаются помешать работам.

Очередная стычка между активистами, ЧОП и сотрудниками полиции произошла около 7:30 утра, сообщает 29.ru. ЧОП преградил путь к железнодорожным путям, где выгружали песок. Эксцентричный архангелогородец Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, предложил им разойтись и остановить работы, угрожая игрушечным автоматом, который, по его словам, был наполнен содержимым его мочевого пузыря. Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, Древарх обстрелял строй ЧОП и полицейских. На него и стоящих рядом обрушились удары.

По словам одного из активистов, Олега Сухарева, пострадавшего в ходе конфликта, он написал завление на бездействие сотрудников полиции. В результате стычки были задержаны Андрей Христофоров и Владимир Владимиров, а также Руслан Гатамов и Марк Кузнецов. Последнего также два раза ударили в ухо.







Древарху, который успел посетовать на недостаточно большую «обойму», вменяют мелкое хулиганство за атаку из детского автомата и самоуправство за разбор ограждения 24 мая.

Конфликт в Шиесе обострился, как передают с места событий очевидцы, разгрузку стройматериалов и работы контролирует ЧОП, сметая с пути недовольных, там же дежурят ОМОН и полиция. 27 мая двоих активистов госпитализировани после столкновения с ЧОП, двоих задержали и оштрафовали. Противники строительства полигона снимают на видео, как охранники избивают людей. 29 мая задержали ещё четверых. Две женщины после столкновения попали в больницу. Участники протестов 30 мая сообщили, что их лагерь сносят, на них оказывается моральное давление, а задержания проводятся в грубой форме с применением силы.