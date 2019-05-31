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Спорт
31.05.2019 11:46
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Дзюба рассказал детали своего возможного переезда в Англию. Рассчитывает на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал, как обстоят дела с его возможным переходом в один из клубов английской премьер-лиги. В интервью «Спорт-Экспрессу» 31 мая футболист заявил, что не принял окончательного решения.

Ранее стало известно, что представлять Дзюбу в переговорах с английскими клубами будет компания агента Жорже Мендеша, известного тем, что он является агентом Криштиану Роналду.

«У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию», – подчеркнул Артем.

По его словам, его до сих пор зовут играть в Китай, откуда прошлым летом приходило предложение на 9 млн евро в год. Тогда он думал над ним около недели, но сейчас вариант с Англией для него на первом месте. В то же время, Дзюба не хотел бы менять возможность сыграть с «Зенитом» в Лиге чемпионов на абы что. Все будет зависеть от заинтересованности руководства петербургского клуба.



«Одно дело, когда звал "Кардифф" – я сразу знал, что вернусь обратно с Паркинсоном. Сам понимаю, что расчет на команды уровня "Вест Хэма" и "Эвертона". Потому что есть первые пять-шесть команд в таблице – это сразу нет, даже если фантазировать. Что мне там делать – на гитаре играть? Хотя, как Льоренте я могу выходить на замену, цепляться за мячи, сбрасывать – удавалось мне и Смоллинга и Кэйхилла продавливать, так что, думаю, в некоторых матчах я бы там картинку не испортил. Был бы Феллаини местного масштаба!», – подчеркнул нападающий «Зенита».

Свои шансы все-таки уехать в Англию Дзюба оценил как «50 на 50».

«Скажу без лукавства, Англия – это мечта. И опасность определенная – ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же – вызов, а вдруг у меня получится? Сам английский футбол меня не пугает. Просто все новое и неизведанное немного настораживает, так всегда. А потом окунаешься – и вроде хорошо. Посмотрим. Повторюсь – прежде всего, у меня еще год контракта с "Зенитом", я не могу просто сказать: "Здрасьте и до свидания"», – заявил Дзюба.

Напомним, что в январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина якобы был заинтересован лично главный тренер клуба Марку Силва. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. С тех пор он сыграл за петербургский клуб 139 матчей, в которых забил 52 гола.

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