ЖК «Полис на Московской» вырос на 6 этажей

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Московской».

В настоящее время работы по заливке монолитного каркаса здания 1 корпуса выполнены на 50%. Аналогичные работы по второму корпусу выполнены на 35%. Общая готовность объекта по состоянию на конец мая составила более 20%.

Новый городской квартал возводится в Московском районе Петербурга в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья.

В составе комплекса также возводится встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест. Общая площадь помещения составит 1537 кв. м. В настоящее время ведутся работы во встроенной части здания.

Для автомобилистов в жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.

В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом». Всего в проекте 762 квартиры различных планировок и метражей – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками. По периметру внутреннего двора будет проложена беговая дорожка, выделены зоны для отдыха и занятий спортом, предусмотрены парковки для велосипедов.

Окончание строительства запланировано в IV квартале 2020 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents