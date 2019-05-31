Научный руководитель Путина остается лидером рейтинга самых богатых ректоров России. В топ-25 еще четыре петербургских вуза

Руководитель Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко в 2018 году заработал больше своих коллег по ректорскому корпусу – 236,9 миллиона рублей, что на 5% ниже его дохода за 2017-й.

«Зарплата ректора [Горного университета] — около 570 тысяч рублей в месяц, или 6,8 миллиона рублей за год, это только малая часть его доходов. Литвиненко владеет 19,35% акций одного из крупнейших производителей химических удобрений — компании «ФосАгро». Она в 2018 году выплачивала дивиденды четырежды, на общую сумму 13,6 миллиарда рублей», – сообщает 31 мая РБК, которое изучило антикоррупционные декларации руководителей государственных вузов.

Второе и третье места по итогам за 2018-й также не преподнесли сюрпризов. Доход идущего вторым ректора РАНХиГС Владимира Мау вырос более чем в 1,5 раза, до 107,6 миллиона рублей. К зарплате руководителя учебного заведения Мау получает прибавку от членства в советах директоров некоторых компаний (например, «Северстали» и Сбербанка), а также от научно-исследовательской и консалтинговой деятельности.

У замыкающего тройку главы Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева доход вырос на 12%, почти до 60 миллионов рублей. Работа в вузе также не единственный его источник дохода. Так, почти полтора миллиона рублей он получил от ценных бумаг.







В рейтинге богатейших ректоров встречаются сразу несколько представителей Санкт-Петербурга. Так, глава Политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заработал за год почти 19,7 миллиона рублей, что позволило ему занять 16-е место. Ректор Государственного университета путей сообщения императора Александра I Александр Панычев – на 20-й строчке с 16 миллионами. Глава Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе вошел в топ-25, перепрыгнув сразу через 20 позиций. За 2018-й он заработал почти 14 миллионов, чего достаточно для 24-го места. На 25-й сточке – Николай Кропачев, возглавляющий СПбГУ, с почти 13,7 миллиона.

Напомним, что Литвиненко несколько раз признавался самым богатым ректором российских вузов, а в начале этого года он в очередной раз подтвердил свое звание при подсчете доходов за 2017-й. Литвиненко в 1997 году руководил научным советом, где будущий президент России защитил докторскую диссертацию. Ректор Горного университета трижды возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге.