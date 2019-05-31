Банк «Санкт-Петербург» реализовал проект по расширению использования ЕКП в мецинских учреждениях

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

30 мая в стоматологической поликлинике состоялась презентация возможностей Единой карты петербуржца при использовании в городских медицинских учреждениях.

Участниками проекта были продемонстрированы преимущества ЕКП как идентификатора при записи пациента к врачу через регистратуру, а также использование врачом электронной подписи при оформлении медицинской карты пациента.

Банк «Санкт-Петербург» уже сегодня позволяет сотрудникам лечебных учреждений воспользоваться электронно-цифровой подписью при оформлении медицинских документов. В свою очередь пациент, благодаря этому решению, в последствии cможет увидеть свои документы, заверенные лечащим врачом, на Едином портале госуслуг. Эти данные будут также централизованно передаваться в единую информационную систему здравоохранения.

С 1 июня подать заявление и оформить Единую карту петербуржца можно будет во всех офисах Банка «Санкт-Петербург.

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