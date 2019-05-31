Дзюба: Писал Кокорину в тюрьму «вечер в хату». Хотел дать понять ему, что жизнь на этом не заканчивается

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как поддерживает связь с Александром Кокориным, приговоренным к полутора годам за решеткой. В интервью «Спорт-Экспрессу» 31 мая Дзюба заявил, что общался с заключенным только с помощью писем.

«Писал ему письма с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные – "вечер в хату", еще что-нибудь. С приколом – и он ответил в таком же ключе, посмеялись. Понятно, что ситуация неприятная, но у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается, держись», – сказал Дзюба.

Как заявил футболист, история с Кокориным многому научила его самого.

«Если возникает какая-то ситуация на дороге, где бывает много неадекватных агрессивных людей, ты лишний раз уйдешь, потому что понимаешь – да ну его, даже если ты прав. Я для себя решил так – вступлю в какой-нибудь физический конфликт, если будет угроза жизни или кто-то обидит моих детей. В остальном отпускаю ситуацию», – подчеркнул нападающий «Зенита».

При этом Дзюба считает, что Кокорин сможет вернуться в футбол. Александр – талантливый парень, которому возраст (28 лет) позволит и после освобождения реализоваться, считает Дзюба. По его мнению, Кокорину потребуется всего три-четыре месяца, чтобы набрать форму.





