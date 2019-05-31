Дзюба: Писал Кокорину в тюрьму «вечер в хату». Хотел дать понять ему, что жизнь на этом не заканчивается
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как поддерживает связь с Александром Кокориным, приговоренным к полутора годам за решеткой. В интервью «Спорт-Экспрессу» 31 мая Дзюба заявил, что общался с заключенным только с помощью писем.
«Писал ему письма с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные – "вечер в хату", еще что-нибудь. С приколом – и он ответил в таком же ключе, посмеялись. Понятно, что ситуация неприятная, но у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается, держись», – сказал Дзюба.
Как заявил футболист, история с Кокориным многому научила его самого.
«Если возникает какая-то ситуация на дороге, где бывает много неадекватных агрессивных людей, ты лишний раз уйдешь, потому что понимаешь – да ну его, даже если ты прав. Я для себя решил так – вступлю в какой-нибудь физический конфликт, если будет угроза жизни или кто-то обидит моих детей. В остальном отпускаю ситуацию», – подчеркнул нападающий «Зенита».
При этом Дзюба считает, что Кокорин сможет вернуться в футбол. Александр – талантливый парень, которому возраст (28 лет) позволит и после освобождения реализоваться, считает Дзюба. По его мнению, Кокорину потребуется всего три-четыре месяца, чтобы набрать форму.
Справка:
Александр Кокорин 8 мая получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания». Как установил суд, фигуранты отличились асоциальным поведением, противопоставляли себя другим, наносили удары потерпевшим, используя малозначительные поводы.
20 мая защита Александра Кокорина подала апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда. Футболист «Зенита» не согласен сидеть до конца года.