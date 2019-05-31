Неуправляемую машину на набережной Лейтенанта Шмидта остановила стена

Езда «под градусом» в Василеостровском районе окончилась для мужчины встречей со стеной. До медицинской каталки его под руки вели спасатели.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району, около 6 часов утра 31 мая у дома 49 по набережной Лейтенанта Шмидта 37-летний мужчина на автомобиле Honda не справился с управлением и врезался в стену здания. На фото видно, что машина въехала прямо в дверь и повредила ее, стену и проем.

По информации группы, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул за рулем. В результате аварии он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.





