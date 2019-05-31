После ДТП, в котором погибли 6-летние близнецы, возбудили уголовное дело. Их мать – в больнице, опросу не подлежит

Уголовное дело возбудила полиция после ДТП во Всеволожском районе Петербурга, где погибли шестилетние близнецы.

Как сообщили утром 31 мая в ГУ МВД РФ по городу и области, дело квалифицировали по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась на встречной полосе в грузовик мать погибших детей — 45-летняя петербурженка.

Впрочем, 44-летний водитель большегруза «Даф» тоже не останется без наказания: в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством для перевозки грузов без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов, режима труда и отдыха).

По информации «Фонтанки», потерявшая своих детей женщина водит свой «Ниссан Ноут» с июня 2017 года. Нарушений и неоплаченных штрафов за ней, по нашим данным, не числилось. Вместе с мужем и детьми петербурженка жила в небольшой квартире на улице Вавиловых. Она также пострадала при столкновении с фурой и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, разговаривать с полицией пока не в состоянии.







Что касается DAF, то грузовик с казахстанскими номерами был пустой. Его водитель, работающий на индивидуального предпринимателя, ехал трезвым.

Напомним, страшная по своим последствиям авария произошла вчера около трех часов дня на 17-м километре автодороги Санкт-Петербург – Морье. «Ниссан Ноут», потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. На месте погибли 6-летние пассажиры легковушки, дети сидевшей за рулем женщины. Сама она госпитализирована.