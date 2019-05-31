Новогодние каникулы в следующем году будут короче. Но выходных от этого меньше не станет

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. В случае одобрения документа, он будет подписан Медведевым. Об этом пишет «Российская газета».

Новогодние каникулы должны сократиться, но по «техническим причинам», а не по просьбе трудящихся. По Трудовому кодексу зимние длинные выходные — это дни с 1 по 6 января, а также 8-е число плюс Рождество. В 2018 и 2019 годах каникулы увеличивались на два дня за счёт 30 и 31 декабря. В первом случае — за счёт переноса, во втором — за счёт попадания этих дней на выходные.

В конце 2019 года два последних календарных дня выпадают на начало недели, поэтому автоматического увеличения каникул не будет. В то же время выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, праздника Весны и Труда — с 1-го по 5-е число, Дня Победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября. Напомним, такой график выходных Минтруда предложило в начале мая.





