Алиментная карта Петербурга показала, в каких районах чаще всего не платят родным

Злостные должники обоих полов в основном проживают в юго-западной части Петербурга. К таким выводам пришли судебные приставы, составившие алиментную карту города.

Как сообщает 31 мая пресс-служба городского управления ФССП, возглавляет список Кировский район. Здесь проживает больше всего должников-мужчин, на которых приходится 1169 производств о взыскании алиментов. Официальной работы из них не имеют немногим больше половины, остальные трудоустроены.

Этот же район лидирует по числу уголовных дел, возбуждённых в отношении злостных неплательщихов. В этом году их уже 39, тогда как во всём городе – 360. Согласно статистике приставов, Кировский район занимает первое место по числу запретов на выезд из страны. В географии отпусков ограничены 432 человека.

По количеству взысканий алиментов с женщин лидирует соседний Красносельский район (191 производство). Здесь же обитает наибольшее количество безработных должников, пренебрегающих родительскими обязанностями. Нарушителей в этом районе чаще всего привлекают к административной ответственности.





