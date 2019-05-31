Патриарх Кирилл служит Господу в Воскресенском соборе Петербурга. Врио губернатора Беглов тоже в храме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Новодевичьем монастыре Петербурга утром 31 мая. Здесь освятили восстановленный Воскресенский собор — главный храм обители. Работы по реставрации шли много лет.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», глава Русской церкви начал богослужение после того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм. Незадолго до появления патриарха в собор прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Напомним, что служить в Воскресенском соборе патриарх Кирилл должен был в самом начале мая, но «напряженный рабочий график» не позволил предстоятелю приехать в Северную столицу.
Справка:
Собор Воскресения Христова — главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря. Заложен в 1849 году в присутствии императора Николая I, выполнен в русско-византийском стиле. В 1932 году президиум Леноблисполкома постановил закрыть собор и передать его для устройства универмага. Храм был разграблен. В начале 2000-х началась реставрация. На купола собора ушло более 3 кг золота.