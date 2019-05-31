Патриарх Кирилл служит Господу в Воскресенском соборе Петербурга. Врио губернатора Беглов тоже в храме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Новодевичьем монастыре Петербурга утром 31 мая. Здесь освятили восстановленный Воскресенский собор — главный храм обители. Работы по реставрации шли много лет.

Фото: Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», глава Русской церкви начал богослужение после того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм. Незадолго до появления патриарха в собор прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Фото: Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"







Напомним, что служить в Воскресенском соборе патриарх Кирилл должен был в самом начале мая, но «напряженный рабочий график» не позволил предстоятелю приехать в Северную столицу.