«Отец — Гарабаш, мать — Аладжа». Президент Туркмении подарил Медведеву такого же щенка, как Путину

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву нового друга — щенка породы пятнистый алабай. Эта порода в Туркмении считается национальной.

Как пишет 31 мая РБК, Бердымухамедов предложил Медведеву самостоятельно выбрать кличку для щенка. Премьер-министру также предоставили родословную собаки.

«Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал глава российского правительства. Увидев, как щенок подошел к своему новому владельцу и улегся у его ног, Бердымухамедов отметил: «Хозяина нашел уже».







И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину pic.twitter.com/ZrXsVLlRyB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2019 г.

Напомним, у Владимира Путина уже есть щенок пятнистого алабая. В 2017 году президент Туркмении привёз собаку прямо в Сочи и приурочил подарок к дню ангела российского лидера. Правда, щенка преподнесли уже с именем, его зовут Верный.