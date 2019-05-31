Депутаты запретили продажу энергетиков несовершеннолетним в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Кроме того, энергетики нельзя будет купить в образовательных, медицинских и физкультурных учреждениях.

Закон был одобрен в окончательном чтении на заседании 31 мая. За несоблюдение требований установлены штрафы: для физлиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для организаций — до 50 тысяч рублей.

Такие ограничения установлены в ряде регионов — в частности в Московской, Амурской, Омской областях.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что производители выступали против принятия закона.





