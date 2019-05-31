Депутаты назначили день выборов губернатора Петербурга. Против выступили только двое
Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 31 мая в целом приняли закон о назначении выборов губернатора на 8 сентября. «За» проголосовали 48 парламентариев, «против» — двое.
Ранее председатель городского парламента Вячеслав Макаров внес на рассмотрение депутатов проект постановления «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга». Об этом 29 мая сообщалось на официальном сайте парламента.
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Справка:
Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о своем выдвижении на пост градоначальника 25 мая во время объезда Курортного района. По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября помимо Беглова будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).
Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева («Партия Роста») утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию