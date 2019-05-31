Депутаты назначили день выборов губернатора Петербурга. Против выступили только двое

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Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о своем выдвижении на пост градоначальника 25 мая во время объезда Курортного района. По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября помимо Беглова будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева («Партия Роста») утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию