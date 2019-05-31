Президент Сербии и посол РФ навестили в госпитале арестованного и избитого в Косово россиянина
Глава российской дипмиссии в Белграде Александр Чепурин и президент Сербии Александр Вучич утром 31 мая посетили Михаила Краснощекова, российского работника миссии ООН в Косово, которому потребовалась помощь врачей после общения с косовскими полицейскими. Эту информацию 31 мая «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь российского посольства в Сербии Маргарита Комиссарова.
Вучич и Чепурин 30 мая уже обсуждали случившееся с Краснощековым. Встреча проходила за закрытыми дверями, однако, по информации канцелярии сербского президента, он решительно осудил случившееся. Россия, в свою очередь, требует расследовать действия косовской полиции.
Пресс-секретарь миссии ООН в Косово Санам Долатшахи накануне рассказала «Фонтанке», что Краснощеков был переведен из приштинской больницы в Белград, чтобы он мог встретиться с семьей. По ее словам, у россиянина «несколько травм», и ему еще необходима медицинская помощь.
Справка:
Прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и 63-летний россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН. На следующий день прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета Краснощекова. Россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 10 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.