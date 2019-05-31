Президент Сербии и посол РФ навестили в госпитале арестованного и избитого в Косово россиянина

Глава российской дипмиссии в Белграде Александр Чепурин и президент Сербии Александр Вучич утром 31 мая посетили Михаила Краснощекова, российского работника миссии ООН в Косово, которому потребовалась помощь врачей после общения с косовскими полицейскими. Эту информацию 31 мая «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь российского посольства в Сербии Маргарита Комиссарова.

Вучич и Чепурин 30 мая уже обсуждали случившееся с Краснощековым. Встреча проходила за закрытыми дверями, однако, по информации канцелярии сербского президента, он решительно осудил случившееся. Россия, в свою очередь, требует расследовать действия косовской полиции.

Пресс-секретарь миссии ООН в Косово Санам Долатшахи накануне рассказала «Фонтанке», что Краснощеков был переведен из приштинской больницы в Белград, чтобы он мог встретиться с семьей. По ее словам, у россиянина «несколько травм», и ему еще необходима медицинская помощь.





