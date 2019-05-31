Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов

фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"

Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?

Приглашаем вас на бизнес-семинар по корпоративной и налоговой безопасности бизнеса «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0», который состоится 13 – 14 июня в Санкт-Петербурге.

Что ждет вас 13 – 14 июня?

Реальные анонимные кейсы компаний различного уровня, работающие схемы и эффективные инструменты;

Актуальные судебные решения и новейшая практика;

Максимум конкретных решений и никакой «воды» все 2 дня;

Формат бизнес-семинара, а не лекции – вы не уснете от скуки!

Качественная визуализация, никакого зачитывания многостраничных законов, все максимально просто и наглядно;

Применимость на практике;

Комфортная и безопасная площадка, небольшие группы участников;

Возможность индивидуальной консультации с налоговыми экспертами;

Вкусные обеды и кофе-брейки.

Ознакомьтесь с подробной программой мероприятия – ЗДЕСЬ.

Не можете приехать? Специально для вас есть онлайн-участие!

Спикер бизнес-семинара – Иван Кузнецов, руководитель центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», известный в России эксперт по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, автор онлайн-курса «Налоговые проверки. Тактика защиты» и практического пособия «Реальная оптимизация налогов, аттестованный налоговый консультант».

Познакомиться со спикером можно уже 4 июня на вебинаре «Прикрытое владение бизнесом и налоговая оптимизация».

Приходите, будет полезно!