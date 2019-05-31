Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов
фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"
Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?
Приглашаем вас на бизнес-семинар по корпоративной и налоговой безопасности бизнеса «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0», который состоится 13 – 14 июня в Санкт-Петербурге.
Что ждет вас 13 – 14 июня?
- Реальные анонимные кейсы компаний различного уровня, работающие схемы и эффективные инструменты;
- Актуальные судебные решения и новейшая практика;
- Максимум конкретных решений и никакой «воды» все 2 дня;
- Формат бизнес-семинара, а не лекции – вы не уснете от скуки!
- Качественная визуализация, никакого зачитывания многостраничных законов, все максимально просто и наглядно;
- Применимость на практике;
- Комфортная и безопасная площадка, небольшие группы участников;
- Возможность индивидуальной консультации с налоговыми экспертами;
- Вкусные обеды и кофе-брейки.
Ознакомьтесь с подробной программой мероприятия – ЗДЕСЬ.
Не можете приехать? Специально для вас есть онлайн-участие!
Спикер бизнес-семинара – Иван Кузнецов, руководитель центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», известный в России эксперт по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, автор онлайн-курса «Налоговые проверки. Тактика защиты» и практического пособия «Реальная оптимизация налогов, аттестованный налоговый консультант».
Познакомиться со спикером можно уже 4 июня на вебинаре «Прикрытое владение бизнесом и налоговая оптимизация».
Приходите, будет полезно!