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Общество
31.05.2019 10:31
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Деятельность Путина одобряют 66 процентов россиян. Данные ВЦИОМ подтвердили независимые социологи

К деятельности президента России Владимира Путина с одобрением относятся две трети граждан страны – 66%. Об этом сообщает 31 мая «Интерфакс» со ссылкой на свежее исследование признанного иностранным агентом «Левада-центра».

Каждый третий россиянин смотрит на работу президента России отрицательно.

Независимые социологи отмечают, что максимальное одобрение деятельности президента (81%) за период с 2000 года по настоящее время было зафиксировано в мае 2017 года, минимальное (64%) – в январе и феврале 2019 года.

Прямо противоположное отношение показали россияне к главе кабинета министров Дмитрию Медведеву. Довольны работой лидера партии «Единая Россия» лишь 33% респондентов, недовольны 65%. При этом деятельность правительства одобряют 42% участников опроса, не одобряют – 56%.



Деятельность Госдумы положительно оценивают 38% россиян, отрицательно – 59%. Из опрошенных 40% отмечают, что страна двигается в неправильном направлении, а 49% верят в правильность курса России.

Опрос «Левада-центра» подтвердил вчерашние данные ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряют 65%  россиян. За несколько дней до этого тот же Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщал, что рейтинг доверия Путина опустился до 31,7%, что является минимумом тринадцатилетней давности.

«Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда (во время экономического кризиса несколько лет назад. – Прим. ред.) и с тех пор не снимают», — пояснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

29 мая социологи фонда «Общественное мнение» сообщили, что самый низкий рейтинг доверия у Владимира Путина на Колыме – 36%. При этом в целом по стране, по данным этой социологической службы, он составляет 48%.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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