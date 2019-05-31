В Луге утонул 6-летний ребёнок. Из-за сильного течения ему не сумели помочь ни друг, ни взрослый

Тело шестилетнего мальчика найдено на берегу реки в Лужском районе Ленобласти. Он утонул, купаясь в реке вместе с приятелем.

Как сообщает пресс-служба СК по Ленобласти 31 мая, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Проводится проверка.

Шестилетний ребёнок утонул в Луге накануне, 30 мая. Вместе со своим 12-летним товарищем он пришел на неофициальный пляж на берегу реки. По данным «Фонтанки», дети зашли в воду и брели по отмели, но внезапно перед ними возникла яма и младшего подхватило течением. На крик подростка прибежал 58-летний местный житель, но помочь не успел – течение было слишком сильным. При этом друг утонувшего испугался, забрал его одежду и спрятал, а родственникам сказал, что его младший друг ушёл в сторону церкви. Впрочем, позднее он во всём сознался и отдал одежду полиции.

Мать узнала о гибели сына случайно. Придя с работы домой, она сначала попыталась его найти, а потом услышала, что на реке утонул чей-то ребёнок, и позвонила в полицию.





