Штаб-квартиру ООН в Женеве возглавила россиянка Татьяна Валовая

Россиянка Татьяна Валовая стала главой штаб-квартиры ООН в Женеве по решению генерального секретаря организации Антониу Гуттериша. Об этом сообщается на сайте организации.

В ООН отметили, что Татьяна Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе. На новом посту она сменит датчанина Майкла Мёллера.

Татьяна Валовая в 1980-х годах работала журналистом «Экономической газеты». В 1989 году она стала секретарем постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе. В 1999–2012 годах Валовая работала в департаменте международного сотрудничества правительства РФ, а после этого заняла пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.





