«Пускать на это бюджетные деньги я не позволю». Глава Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой

Закупку услуги «по показу концертной программы балерины Анастасии Волочковой» на средства из бюджета отменил своим распоряжением глава администрации Анапы Юрий Поляков. Об этом сообщается на сайте городской администрации 31 мая.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», – заявил Поляков, комментируя свое решение.

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Единой информационной системы в сфере закупок» уточнило, что заказчиком выступления Волочковой на открытии курортного сезона изначально был Городской театр Анапы. Стоимость тендера составляла 639 тысяч рублей.

Открытие курортного сезона пройдет в Анапе 8 июня. На мероприятии выступит певец Стас Костюшкин.





