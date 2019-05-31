Следователи продолжают находить домашнее порно с участием водителя жёлтого «Хаммера» и его маленькой дочери

Следователи Московского района Петербурга нашли ещё несколько порно-роликов из коллекции дерзкого водителя жёлтого «Хаммера», прославившегося в Сети. Напомним, с конца лета 2018 года тот находится в Крестах.

По данным «Фонтанки», 30 мая в деле 56-летнего Игоря Смирнова появились новые эпизоды. Следователи смогли отыскать дополнительные медиафайлы, на которых мужчина делает недопустимые вещи со своей дочерью 2015 года рождения. Ролики и фото датируются апрелем и июнем 2018 года. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконном изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребёнка.

Игорь Смирнов до августа 2018-го был известен читателям «Фонтанки» и пользователям соцсетей своей агрессивной ездой на броском жёлтом «Хаммере». Однако то, что вскрылось тем летом, перечеркнуло все его «заслуги» на дорогах Петербурга. Жена нашла в компьютере мужа десятки откровенных видеозаписей с ним и трёхлетней дочкой. На допросах Смирнов во всём признался. Он рассказал, что непреодолимое желание стать порно-режиссёром к нему пришло во время переодевания дочери.





