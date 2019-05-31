У жителя Ленобласти забрали коллекцию холодного оружия. Счет клинкам и кортикам шел на сотни

Жителя Ленинградской области заподозрили в торговле холодным оружием. Дома у него нашли более трех сотен штыков и клинков.

Подробности сообщили 31 мая в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. По предварительной информации, 57-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области более 10 лет коллекционировал оружие, отдавая предпочтение клинкам и кортикам. Торговля шла прямо на железнодорожной станции Лебяжье, а также по почте.

В ходе обыска у мужчины дома изъяли более 360 предметов, имеющих, предположительно, сходство с холодным оружием, и предмет, похожий на ружье.







«В результате исследования выяснено, что один из сбытых им ножей является боевым штыком, изготовлен промышленным способом в 19–20-м веке, вероятнее всего в Германии, и относится к среднеклинковому холодному оружию колюще-режущего действия», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится ряд экспертно-криминалистических экспертиз по исследованию других изъятых предметов.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.