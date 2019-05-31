В Купчино спасают двух братьев после дегустации «незамерзайки»

«Незамерзайку» выпили двое детей во Фрунзенском районе Петербурга. Яркий цвет антифриза привлек братьев, и, пока родители отвернулись, они попробовали химическую жидкость.

Как стало известно «Фонтанке», днем 30 мая в детскую горбольницу №5 привезли двух братьев, семи и восьми лет. Мальчики попробовали антифриз, который родители хранили в своей квартире на улице Димитрова. Состояние детей медики оценивают как тяжелое.

Семья, в которой воспитываются пострадавшие, благополучная, раньше в поле зрения полиции или социальных служб не попадала.





