Бизнесмен из Петербурга лишился внедорожника за 5,6 миллиона, сэкономив на паркинге

Предприниматель попрощался с внедорожником премиум-класса, бросив его на неохраняемой парковке в Красносельском районе Петербурга. Потеря ударила по карману – ущерб превысил 5 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», 56-летний бизнесмен позвонил в полицию 30 мая. Он заявил, что у него украли внедорожник «Тойота Лэнд Крузер 200» 2019 года выпуска. Судя по всему, мужчина был в отъезде, так как не смог назвать точную дату пропажи, обозначив лишь временные рамки – с 25 по 30 мая.

«Японца» угнали с неохраняемой парковки на улице Чекистов. Машина застрахована, ущерб составил 5,6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





