Лавров попросил Японию «не будоражить общественность» темой мирного договора с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на рост активности в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору, в этом вопросе все еще немало проблем, передает 31 мая РБК со ссылкой на ТАСС.

Интенсификация данного процесса не означает, что позиции сторон сблизились, добавил министр. «В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно, добавил глава МИДа. По словам российского министра, Токио и Москва согласовали график встреч по проблеме. В частности, встреча в формате «два плюс два» с участием глав МИД и Минобороны обеих стран пройдет в рамках подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Встреча двух лидеров, по его словам, пройдет 29 июня на саммите G20 в Осаке.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны между странами, но мирный договор не заключен до сих пор. Этому препятствует территориальный спор о принадлежности Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хамобаи, их она считает своей исконной территорией. Россия же считает, что острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны.







Японский премьер-министр в феврале заявлял, что заключение мирного договора будет зависеть от демаркации границ «северных территорий», которыми в Токио считают Южные Курилы.