ФСИН получила новые полномочия. Иностранцам смогут запрещать въезд в Россию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с 2020 года сможет запрещать въезд в Россию иностранцев. Указ о расширении полномочий подписал президент России Владимир Путин. Документ 31 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ФСИН имеет право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства

Как уточняет ТАСС, подобные решения могут приниматься в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые отбывали наказание по статьям уголовного кодекса за преступления, совершенные на территории России. Ранее эти полномочия находились в сфере работы Минюста.

Защищавший корреспондента «Новой Газеты» Али Феруза (гражданина Узбекистана) адвокат Филипп Шишков заявил РБК, что данная мера позволит оптимизировать контроль государства над осужденными в РФ иностранцами. «Сейчас это решение принимают какие-то люди из Минюста, которые в глаза этого заключенного не видели, подходят к вопросу формально. Теперь, как я понимаю, должен быть собран характеризующий материал какой-то, который будут собирать на осужденного сотрудники ФСИН. Раньше среди тех, кто освобождался из мест заключения попадали в эти списки скорее в порядке исключения. Теперь человек будет освобождаться и сразу получать бумагу со своим статусом. Раньше многие даже не знали, внесены ли они в эти списки, и узнают об этом только когда пытаются пересечь границу», — заявил он.







По данным ФСИН, к 1 апреля в местах лишения свободы в России отбывали наказание 25,7 тыс. иностранцев из 60 стран мира. Все они составляют 5,6% от общего количества осужденных в российских колониях.