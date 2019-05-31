Цукерберга оставили на посту председателя совета директоров Facebook

Марк Цукерберг сохранил пост председателя совета директоров компании, о чем было объявлено по итогам собрания акционеров компании.

"На основании предварительных подсчетов голосов инспектором выборов каждое из предложений с пятого по 12-е было отвергнуто большинством поданных голосов", – сказал ведущий собрания в ходе аудиотрансляции заседания.

Предложение о смещении Цукерберга с должности было выдвинуто ранее несколькими акционерами, однако оно заведомо не имело шансов на успех.

Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров компании, что в том числе означает выделение 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и жилища.







Летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали меры, чтобы сместить действующего главу социальной сети Марка Цукерберга с позиции председателя правления. Как сообщало издание Business Insider, после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы и утечкой данных, большинство независимых акционеров высказались за увольнение основателя соцсети с позиции председателя правления, а также потребовали поставить на его место независимого кандидата. Издание отмечало, что предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, которые дают им право на большее количество голосов.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.