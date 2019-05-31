Меркель считает проблему разделения в обществе одной из самых острых в мире

Разделение общества является одной из наиболее серьезных проблем в современном мире. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии выпуска студентов в Гарвардском университете, где ей была присуждена степень почетного доктора юриспруденции. Представляя ее студентам Гарварда, президент университета Лэрри Бэкоу назвал Меркель "одним из самых влиятельных мировых лидеров".

"Проблема в разделяющих нас стенах: они в умах людей, они существуют в форме невежества и упрощенных подходов к проблемам, – отметила Меркель. – Эти стены существуют и между членами семей, и между отдельными группами в обществе, между людьми с разным цветом кожи, между разными странами, разными религиями. Эти стены мешают нам увидеть общий для нас мир, и только от нас зависит, сможем ли мы разрушить эти стены".

Гарвардский университет в Бостоне (штат Массачусетс) основан в 1636 году и является старейшим высшим учебным заведением в США. Среди выпускников Гарварда – восемь президентов США, более 30 глав государств и правительств разных стран, 158 лауреатов Нобелевской премии, 48 лауреатов Пулитцеровской премии в области журналистики, 108 обладателей олимпийских медалей и 62 миллиардера.





