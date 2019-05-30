Задержан капитан судна, с которым столкнулся катер на Дунае

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек. Об этом 30 мая пишет ТАСС со ссылкой на полицию Будапешта.

Задержанный капитан – 64-летний гражданин Украины из Одессы, его имя Юрий, фамилия не сообщается. Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся. По последним данным, семеро погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести. Как сообщили в посольстве РФ в Будапеште, граждане России не пострадали в инциденте.





