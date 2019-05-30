Глава МИД Украины попосил парламент страны принять его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады проголосовать за постановление об его отставке.

"Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента, – написал он 30 мая в Facebook. – Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом".

Министр иностранных дел напомнил, что уже давно решил подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. "Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее обществу и реализовать вместе с командой", – добавил он.

Ранее в четверг Зеленский внес в Раду представление об освобождении Климкина от должности главы украинского МИД. Аналогичные документы направлены в Раду в отношении министра обороны Степана Полторка и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.





