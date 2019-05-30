Россия отказалась продать Ирану системы С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Москва приняла такое решение из-за опасений роста напряженности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Вашингтон в качестве сигнала Ирану направил в зону оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.





