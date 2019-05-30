В Балтику вошел штабной корабль ВМС США Mount Whitney

Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney ("Маунт Уитни") вечером 30 мая пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных международной системы слежения за передвижениями судов AIS.

Ранее 30 мая в Балтику зашел канадский фрегат St.Johns ("Сент-Джонс").

По сообщению ВМС США, с американского корабля Mount Whitney будет осуществляться командование крупномасштабными военно-морскими учениями НАТО BALTOPS 2019, которые будут проходить с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса.





