Роберто Карлос и Виктор Зубков в преддверии финала Лиги чемпионов открыли в Мадриде форум «Футбол для дружбы»

Необычная встреча прошла в Мадриде за пару дней до финала Лиги чемпионов между чемпионом мира по футболу Роберто Карлосом и председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым. Легендарный футболист и руководитель газовой монополии пересеклись на открытии Международного форума «Футбол для дружбы».

Первым выступил Виктор Зубков, объявивший об официальном открытии форума. Следующим слово взял Роберто Карлос. «Я рад участвовать в мероприятиях «Футбола для дружбы». Эта социальная инициатива «Газпрома» вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, «Футбол для дружбы» способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру», – заявил он.

Отметим, что это уже седьмой сезон программы. Впервые в нем принимают участие эксперты со всего мира – профессиональные футбольные тренеры, врачи детских команд из разных стран, приглашенные звезды, а также представителей международных футбольных академий и федераций. Также впервые в футбольном турнире был применен принцип перемешанных команд, в которые включили ребят из разных стран, прежде незнакомых друг с другом. Команды получили названия в честь исчезающих видов животных: «Индийский Слон», «Калифорнийский Кондор», «Тасманский Дьявол», «Дальневосточный Аист», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Снежный барс», «Амстердамский Альбатрос», «Шиншилла», «Красная Панда», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие. Из Академии «Зенита» приехали трое ребят в сопровождении тренера команды 2006 года рождения Александра Селенкова.

"Думаю, что вряд ли за пару дней можно наладить какие-то связи в такой смешанной команде, – заявил Селенков. – Скорее это будет такой искренний футбол и каждый будет показывать то, что он умеет. На самом деле это потрясающий опыт для ребят. Тут даже результат уходит на второй или даже третий план. В первую очередь важен опыт общения и взаимодействия со сверстниками из других стран. Когда они узнали, что им предстоит эта поездка, ребята очень обрадовались. Этих трех ребят, можно сказать, выбрал я. Смотрел на их игровые и человеческие качества в совокупности".





