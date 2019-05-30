Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +18
$ 65.06р
72.42р
00:51 31.05.2019
Расширенный поиск

Спорт
30.05.2019 22:40
Печать

Роберто Карлос и Виктор Зубков в преддверии финала Лиги чемпионов открыли в Мадриде форум «Футбол для дружбы»

Необычная встреча прошла в Мадриде за пару дней до финала Лиги чемпионов между чемпионом мира по футболу Роберто Карлосом и председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым. Легендарный футболист и руководитель газовой монополии пересеклись на открытии Международного форума «Футбол для дружбы».

Первым выступил Виктор Зубков, объявивший об официальном открытии форума. Следующим слово взял Роберто Карлос. «Я рад участвовать в мероприятиях «Футбола для дружбы». Эта социальная инициатива «Газпрома» вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, «Футбол для дружбы» способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру», – заявил он.

Отметим, что это уже седьмой сезон программы. Впервые в нем принимают участие эксперты со всего мира – профессиональные футбольные тренеры, врачи детских команд из разных стран, приглашенные звезды, а также представителей международных футбольных академий и федераций. Также впервые в футбольном турнире был применен принцип перемешанных команд, в которые включили ребят из разных стран, прежде незнакомых друг с другом. Команды получили названия в честь исчезающих видов животных: «Индийский Слон», «Калифорнийский Кондор», «Тасманский Дьявол», «Дальневосточный Аист», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Снежный барс», «Амстердамский Альбатрос», «Шиншилла», «Красная Панда», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие. Из Академии «Зенита» приехали трое ребят в сопровождении тренера команды 2006 года рождения Александра Селенкова.

"Думаю, что вряд ли за пару дней можно наладить какие-то связи в такой смешанной команде, – заявил Селенков. – Скорее это будет такой искренний футбол и каждый будет показывать то, что он умеет. На самом деле это потрясающий опыт для ребят. Тут даже результат уходит на второй или даже третий план. В первую очередь важен опыт общения и взаимодействия со сверстниками из других стран. Когда они узнали, что им предстоит эта поездка, ребята очень обрадовались. Этих трех ребят, можно сказать, выбрал я. Смотрел на их игровые и человеческие качества в совокупности".



Справка:

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.05.2019 18:00

Алло, Гараж? Скоро буду!

Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая жилые комплексы «Образцовые кварталы», продолжает комплексное освоение территории в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах». 24 мая 2019 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга было выдано Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства «Об участии в долевом строительстве» №33/2019 на строительство многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями.
Setl City
30.05.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» начала продажи новой очереди ЖК «Солнечный город»

Компания вывела на рынок два новых корпуса ЖК «Солнечный город», расположенного в Красносельском районе. Цены на старте продаж начинаются от 2,15 млн рублей: это одно из самых привлекательных предложений в домах Setl City.
АО «Строительный трест»
30.05.2019 16:16

Ипотека для военнослужащих в ЖК «Новое Купчино»

В мае Сбербанк России начал предоставлять кредиты на покупку квартир в первом этапе жилого комплекса «Новое Купчино» по программе «Военная ипотека».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.05.2019 14:00

«Главстрой Санкт-Петербург» подвел итоги детского вокального конкурса «Новые голоса»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», объявляет о завершении детского вокального конкурса «Новые голоса». Финальный гала-концерт прошел 26 мая.
Setl City
30.05.2019 13:43

Setl Group сдал второй детский сад в ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию второй детский сад с бассейном в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Современное здание на пр. Королева, 76 сможет принять 190 малышей. Setl Group планирует передать его городу уже к середине июня.
предоставлено компанией «Галамарт»
30.05.2019 13:15

1 июня в Питере можно будет купить электрический чайник всего от 199 рублей

1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гости смогут приобрести товары для дома по ШОК-ценам и получить подарки, главные из которых – сертификаты на 20 000 и 30 000 рублей*.
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
30.05.2019 10:29

Оскар Ренкель в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

1 июня в 18.00 встречаем модное лето в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас. На этот раз, в ежемесячном проекте «Модные субботы» (0+) выступит сооснователь маркетингового агентства Badmamas, художник и медийная личность Оскар Ренкель, а также команда дизайнеров ИКЕА: Екатерина Фёдорова и Кэтино Мукбаниани.
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.
ПСК
29.05.2019 16:15

ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир - это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.
29.05.2019 14:52

Как оплатить услуги автодилера, не выходя из дома

Заплатить за новый автомобиль, услуги СТО, запчасти, страхование жизни, договоры каско, ОСАГО, GAP-страхования и другие услуги автодилеров теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург».
АО «Строительный трест»
29.05.2019 14:19

Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.