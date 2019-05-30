Суд арестовал самолеты и картины братьев Ананьевых по иску Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка арестовал имущество бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых в пределах 282,2 млрд рублей, следует из материалов суда.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву в пределах 282 201 304 551 (двести восемьдесят два миллиарда двести один миллион триста четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 59 (пятьдесят девять) копеек», — говорится в определении суда.

В частности, арестованы: 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-менеджмент», самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LAN), ряд картин (находятся в оперативном управлении Частного учреждения культуры «Институт Русского реалистического искусства»), банковские счета и др.

Кроме того, в рамках иска арестованы также счета ряда бывших членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка.







В декабре 2018 года Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление на сумму более 282 млрд рублей о взыскании убытков с бывших владельцев кредитной организации Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка. В сообщении кредитной организации отмечалось, что Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа.