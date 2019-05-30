Видео: По просьбе петербуржцев полиция догнала «Ауди». Права вряд ли скоро понадобятся водителю «каршеринга»

«Фонтанка» неоднократно информировала о проблемах с водителями каршеринговых автомобилей. Сегодня появилось смешное доказательство темы: после звонка в дежурную службу ГУ МВД, сотрудники ГИБДД догнали арендованный транспорт. Но пока ни слова не добились от задержанного.

По информации «Фонтанки», около 21 часа 30 мая в службу «02» позвонили несколько человек с одной и той же просьбой – остановить "Ауди А3", двигающийся по Ленинскому проспекту в сторону Московского. По словам обратившихся, водитель находился в невменяемом состоянии – его машина не просто вихляла, а рывками и с разной скоростью перемещалась зигзагом между полосами.

По данным «Фонтанки», через несколько минут "Ауди" догнал наряд Отдельного батальона №1, находившийся недалеко от Московского проспекта. Им пришлось непросто. Сначала водитель не реагировал на требования, затем не смог выйти из-за руля. Когда же его все-таки оттуда достали, то освидетельствование водителя на опьянение фактически не потребовалось. К тому же водитель от него отказался, обмениваясь с полицейскими лишь жестами.







Задержанным оказался 31-летний петербуржец Артем. Автомобиль арендован. Водительское удостоверение при нем нашли, но оно ему в ближайший год вряд ли понадобится – составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ и направлен в суд.