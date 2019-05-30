Конституционный суд Украины назначил дату рассмотрения иска о законности указа Зеленского о роспуске парламента

Конституционный суд Украины (КСУ) 4 июня начнет рассмотрение дела о законности указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Соответствующая дата указана в повестке заседаний суда.

В этот день Большая палата КСУ начнет рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по представлению 62 депутатов украинского парламента относительно соответствия Конституции (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

22 мая спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что считает указ президента о роспуске парламента не соответствующим Конституции и пригрозил Зеленскому судом.





