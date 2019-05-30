Новый самый мощный Ferrari получил один бензиновый и три электрических двигателя

Компания Ferrari сделала еще один шаг к созданию полностью электрических автомобилей. Новый SF90 Stradale – это первый «подключаемый» гибрид итальянской марки.

986-сильный SF90 Stradale – это самый мощный дорожный Ferrari на сегодняшний день и, кроме того, первый серийный «подключаемый» гибридный автомобиль марки, пишет Automotive News Europe. У него сразу четыре мотора: восьмицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 769 лошадиных сил и три электромотора суммарной мощностью еще в 217 «лошадок».

Два из трех электромоторов расположены на передней оси, что делает автомобиль первым полноприводным Ferrari. В результате автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды, а до 200 км/ч – за 6,7 секунд. Максимальная скорость SF90 равна 340 км/ч.

«Подключаемый» гибрид недаром называют «переходным» видом автомобилей от бензинового к полностью электрическим. У plug-in hybrid как правило более емкая батарея, чем у «обычных» гибридов, больший запас хода «на электричестве» и возможность подзаряжать батарею «от сети». Естественно, что также батарея подзаряжается на ходу от бензинового двигателя и при торможении за счет рекуперации.







SF90 может проехать на электротяге 25 километров, причем максимальная скорость не будет превышать 135 километров в час. При этом у автомобиля формально нет «заднего хода» – для экономии веса в коробке передач задней передачи нет вообще. Двигаться назад SF90 может – но только на электротяге.

«Базовая комплектация» Ferrari SF90 Stradale весит всего 1600 килограммов, но кроме нее будет доступна и спецверсия Assetto Fiorano с большим количеством карбоновых и титановых деталей и, соответственно, на 30 килограммов легче.

Цена на новый Ferrari пока не объявлена, что итальянцы объясняют желанием «сначала показать машину своим топ-клиентам», которые специально соберутся на отдельную презентацию машины в штаб-квартире марки в Маранелло. Однако директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Галлиера дал понять, что стоить SF90 Stradale будет меньше 1,2 миллиона евро, которые просят за топовую Ferrari LaFerrari, но больше 300 000 евро, которые стоит Ferrari 812 Supefast.

При этом, подчеркнул Галлиера, SF90 не является эксклюзивным штучным автомобилем, как та же LaFerrari, и будет выпускаться серийно как минимум ближайшие четыре-пять лет. Первые покупатели получат автомобиль уже в первой половине 2020 года.