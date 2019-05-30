Разгонный блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» выведен на суборбитальную траекторию

Первая, вторая и третьи ступени ракеты "Протон-М" штатно отделились от разгонного блока "Бриз-М" с новым российским телекоммуникационным спутником "Ямал-601", сообщает "Роскосмос".

После отделения разгонный блок начал поднимать спутник на расчетную орбиту, это займет около девяти часов.

#Ямал601: 582 секунды ? орбитальный блок (Ямал-601+ Бриз-М) выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с 5-ю включениями маршевого двигателя. Отделение запланировано в 05:55 мск 31 мая pic.twitter.com/WVIWr8UzFP — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.







Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Нынешний пуск стал первым для носителей типа "Протон-М" в 2019 году.