Путин и Эрдоган поговорили о Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок", – говорится в сообщении.

Собеседники также затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Путин и Эрдоган договорились и о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.





