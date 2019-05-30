В Пушкинском районе насмерть сбили пешехода. Женщина пыталась вклиниться в поток на КАД

Смертельная авария произошла на кольцевой автодороге под Пушкиным вечером 30 мая. Водитель «Лады» не успел затормозить перед внезапно возникшим пешеходом.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, мужчина 39 лет на «Ладе» сбил женщину около семи часов вечера. Столкновение произошло на 75 км внешней стороны КАД. Личность погибшей пока не установлена. Очевидцы в соцсетях недоумевают, как пешеход оказался на скоростной трассе. Уточняется, что авария произошла во втором ряду.





