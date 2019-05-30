«Вполне вероятным станет решение «воцерковить». Паломничество к могиле Юлии Началовой встревожило РПЦ

Наваждение, не оставляющее поклонников Юлии Началовой, расширяет границы. Идея канонизировать певицу уже не кажется протодьякону Андрею Кураеву ни крамольной, ни несбыточной.

О феномене певицы Началовой оппозиционный Русской православной церкви священнослужитель размышляет в Facebook 30 мая. «Сей анекдотец лишний раз показывает, чему на самом деле научило русский народ русское православие за 1000 лет своей не-миссии. Редукция веры до жажды тактильно-ощутимых чудес и духовных снадобий въелась в национальный архетип религиозности», – пишет он.

Андрей Кураев отталкивается от заметки таблоида «Дни.ру», где сообщается о капельках смолы, выступивших на могильном кресте. Почитатели Началовой заговорили о чуде мироточения. Вкупе с попытками зарядить воду и наделить лечебными свойствами землю с места погребения весть о якобы проступившей маслянистой влаге вынудила высказаться и РПЦ.

«Полагаем, что распространения сведений о так называемых чудесах, мироточениях, попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», – сказал агентству «Москва» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.







Между тем Андрей Кураев не исключает, что если фанатичная вера не иссякнет, на неё придётся реагировать. «Так что если культ Началовой будет разрастаться, вполне вероятным станет решение его «воцерковить», – рисует перспективы протодьякон в своей соцсети.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти названы сепсис и сердечная недостаточность. 2019 год не был пиком популярности певицы, однако её уход шокировал. Из-за наплыва скорбящих пришлось продлить гражданскую панихиду. Троекуровского кладбища третий месяц наблюдают за паломниками, которые несут к могиле Началовой различные предметы в расчёте, что энергия покойной поможет исцелить болезни, вернуть красоту, молодость и, возможно, неверного супруга.