Российский офицер ООН на скорой помощи перевезен из Косово в Сербию. Челюсть ему сломали полицейские

Представитель миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков вывезен из непризнанной республики в Сербию на лечение. Транспортировали его на скорой помощи.

О медицинской «эвакуации» Краснощекова сообщает вечером 30 мая сербское издание Tanjug Tacno. На опубликованных кадрах видно, что россиянин самостоятельно не передвигается, его везут в инвалидном кресле.

В Белград Краснощекова привезли на лечение. Косовские полицейские сломали ему челюсть в нескольких местах, ударив прикладом.







Представителя миссии ООН по делам временной администрации в Косово UNMIK Михаила Краснощекова задержали 28 мая якобы за вмешательство в дела полиции. Местная прокуратура потребовала снять с него дипломатический иммунитет.

UNMIK вступилась за своего офицера, так как не получила адекватных объяснений от властей Косово о причинах задержания, говорится в ответе пресс-секретаря организации Санам Долатшахи на запрос «Фонтанки».

Краснощеков занимает должность политического офицера в ООН. Его зарубежный стаж дипработы превышает десять лет. В Косово он анализировал события в политической, социальной и экономической областях.