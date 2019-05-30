Жители улицы Рубинштейна прогнали комиков с ТНТ. Смольный не согласовал проведение StandUp фестиваля

Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение StandUp фестиваля на улице Рубинштейна, следует из ответа комитета по культуре на запрос «Фонтанки».

«В связи с отказом со стороны Центрального района комитет также оставил рассмотрение без удовлетворения. Организаторы в настоящее время рассматривают альтернативные площадки», – сообщили в ведомстве 30 мая. По закону заявка на проведение культурно-массовых мероприятий в не предназначенных для этого местах согласовывается еще с рядом ведомств, однако если хотя бы одно ответит отказом, разрешение не дают, пояснили чиновники.

StandUp фестиваль собирались провести на главной барной улице Петербурга с 14 по 16 июня, причем «на полностью перекрытой улице Рубинштейна». Гостям обещали «открытые микрофоны для комиков любого уровня» и гала-концерт с участием резидентов шоу StandUp на ТНТ. Но аборигены улицы Рубинштейна выразили протест. Помимо превышения «допустимых децибелов», скабрезные шутки про наркотики, секс, алкоголь и т. п. детям могут нанести непредсказуемые психические травмы», отмечали они.

В последние несколько лет улицу Рубинштейна перекрывали только для проведения LegalStreet – вечерней программы Петербургского международного юридического форума. Жители добивались переноса гуляний в другое место, но не преуспели. В итоге владельцы квартир решили воспользоваться концентрацией правоведов, чтобы привлечь внимание к своей войне против баров, и организовали акцию протеста.





